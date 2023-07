Napoli | sfida alla Juve per Rodri | la verità sulla clausola

... questa è laper rilanciareal netto della riduzione delle entrate da parte del Governo nei prossimi anni". In conclusione dal Pd è stato espresso un giudizio "positivo" sul documento ...Juve, Giuntoliil suo vecchioper arrivare a Rodrigo Sanchez Il Betis ha fissato la clausola rescissoria di Rodri a 40 milioni di euro e attualmente il giocatore ha un contratto che lo ...Tornano quindi le olimpiadi giallorosse in cui soci e giornalisti si sfidano in due discipline: si inizia alle 10 con latennistica in cui il coach Massimo Cierro, in compagnia di alcuni soci ...Nainggolan su Garcia: "Farà divertire i tifosi del Napoli, ma non so se potrà fare meglio di Spalletti” ha detto a Radio Kiss Kiss ...Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rudi Garcia, attuale allenatore del Napoli ed ex allenatore del centrocampista belga ...