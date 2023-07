Napoli punta forte su Scalvini | ma la Dea chiede 50 mln | il piano di De Laurentiis per superare Manchester United e Chelsea

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilmira al giovane talentodell’Atalanta, la richiesta è di 50 milioni.osservano. Illa concorrenza. Calciomercato. Il, sotto la guida del patron Aurelio De, è pronto a fare un grande investimento nel talento emergente dell’Atalanta, Giorgio, secondo la recente copertina della Gazzetta dello Sport., nato nel 2003, non è solo una promessa ma una certezza nel panorama calcistico italiano, e il club azzurro è pronto a spendere milioni per garantirsi il giovane difensore. Tuttavia, i Percassi, proprietari dell’Atalanta, hanno messo un prezzo elevato sulla loro ...

Il Napoli punta su Scalvini: l'Atalanta vuole 50 milioni

