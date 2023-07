Napoli | Pedullà su Osimhen | “Mi aspetto che rinnovi con gli azzurri”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 4 luglio 2023) Una delle date più belle, importanti ed emozionanti, che rimarrà per sempre scolpita nel cuore di tutti i tifosi partenopei, sarà il 4 maggio 2023. Vale a dire, il giorno in cui dopo un’attesa durata ben 33 anni, ilcapitanato dall’ormai ex tecnico Luciano Spalletti, grazie al pareggio per 1-1 contro l’Udinese, ha conseguito il terzo scudetto della sua storia. Un’impresa davvero titanica quella messa in atto dagli, che nessuno all’inizio delle ostilità avrebbe mai potuto neanche lontanamente pronosticare. Insieme a Khvicha Kvaratskhelia, arrivato la scorsa estate alle pendici del Vesuvio, e divenuto fin da subito una delle pedina fondamentali nello scacchiere del tecnico di Certaldo, è stato sicuramente l’attaccante nigeriano Victor, autore di ben 26 gol in campionato, e divenuto il primo calciatore africano ...