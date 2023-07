Napoli | Ostigard ai saluti? C’è il nome del sostituto

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 luglio 2023)in partenza, ilpotrebbe cederlo in prestito per una stagione. Al suo posto Jaka Bijol dell’Udinese Dopo il doloroso addio di Kim, il prossimo a svestire la casacca azzurra potrebbe essere Leo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, la rosea infatti sottolinea come il reparto più bisognoso di rinforzi, in casa, sia proprio quello arretrato. Per il norvegese si valuta il prestito La squadra di Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore sta valutando il futuro del centrale norvegese che potrebbe presto lasciare il. L’idea sarebbe quello di mandarlo in prestito altrove con l’obiettivo di averlo più pronto per le prossime stagioni. Leoquest’anno non ha raccolto un minutaggio consistente, per lui soltanto 6 presenze. Leo ...