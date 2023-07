Napoli | Osimhen pronto a restare | rinnovo e clausola | tutti i dettagli

(Di martedì 4 luglio 2023) Le parole d'amore nei confronti die dei napoletani, l'ambizione di continuare a vincere in azzurro e la grande voglia di tornare...

... Giovanni Scotto : "L'obiettivo del presidente dele di Aurelio De Laurentiis è trovare l'accordo consul rinnovo nel minor tempo possibile. L'ultima proposta è di 7 milioni con ...Ilha ceduto i leader e li ha sostituiti con giocatori che, a detta di tutti, non erano all'altezza. Ammetto la mia ignoranza: il georgiano Kvara non lo conoscevo,e Kim nemmeno. L'...RINNOVO - Nonostante le numerose voci di mercato susseguitesi nel corso di questi mesi, Victordovrebbe restare a. Le parti sarebbero infatti a lavoro per il ...

Fedele: “Le altre si sono impoverite, con Osimhen stravinceremmo il prossimo campionato” Tutto Napoli

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il quotidiano parla del possibile rinnovo di Osimhen e della clausola rescissoria che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’accordo. Si attende ...