Napoli | non solo l’Herta Berlino su Demme | un altro club tedesco chiede informazioni

(Di martedì 4 luglio 2023) Una delle possibili cessione, tra le più probabili in questo calciomercato estivo, sarebbe quella di Diego, con ne ile ne ilche vorrebbero continuare questo rapporto in continua discesa dall’arrivo di Spalletti e la crescita di Stanislav Lobotka.è sempre più vicino a dire addio alnel corso di questa finestra di cessioni e acquisti con molte offerte che arriverebbero dalla Germania. Infatti, ormai è risaputo la possibilità di vederecon la maglia delnel corso della prossima stagione, con la squadra tedesca che potrebbe fare sul serio per portare il centrocampista delnella seconda categoria tedesca. Il valore del natio di Herford, secondo quanto riportato da ...

...dell'ospedale Santobono dihanno organizzato in suo onore, un tredicenne senza famiglia ha commosso quei dottori che a lungo si sono occupati di lui . Già, perch questo paziente speciale......degli Agostiniani a Lecce ospita gli incontri e le presentazioni della nona edizione "Iol'ho ... daad Amsterdam Un'inchiesta in presa diretta che conduce al cuore del nuovo super cartello ...... che per un po' è stato anche nel mirino del. Il club parigino ritiene di poterlo acquisire ... Ore 11 - Il Bayernrinuncia a Kane Sky Sport Germania scrive che il Bayernrinuncia a ...

Non basta prendere Giuntoli per replicare il modello Napoli. Ditelo alla Juventus Il Fatto Quotidiano

"Non ho mai visto una città più pazza per il calcio come Napoli, i napoletani mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato. I bambini… Leggi ...Anche nell’ospedale pediatrico napoletano, alcuni dei bambini e ragazzini ricoverati hanno sostenuto gli esami per la fine della terza media ...