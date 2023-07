Napoli | Nainggolan | «Rudi Garcia farà divertire i tifosi»

(Di martedì 4 luglio 2023) Le parole di Radja, ex centrocampista della Roma, sul suo ex allenatore e attualmente tecnico delRadja, intervenuto su Radio Kiss Kiss, ha parlato del suo ex tecnico, attualmente al. Di seguito le sue parole.– «E’ una persona splendida, un gentiluomo, ci faceva. Per il gioco delnon son se è possibile fare meglio, ma si divertiranno sicuramente». ANALOGIE CON SPALLETTI – «Sì, ma sono due allenatori con cui mi sono trovato benissimo. Andare in una squadra che ha appena vinto lo scudetto e fare meglio non è facile. Sarà una bella sfida per lui». CHI SARÁ IL GERVINHO DI QUESTA SQUADRA ...

