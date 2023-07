Napoli | Maxime Lopez sempre più vicino | il Sassuolo abbassa il prezzo

(Di martedì 4 luglio 2023) Si avvicina quello che potrebbe essere il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato delche sarebbe sulle tracce di un vice Lobotka, vista l’imminente partenza di Diego Demme che non rientra più nei piani della società azzurra. Il primo nome sul taccuino del nuovissimo gruppo mercato delguidato da Aurelio De Laurentiis, visto l’addio di Cristiano Giuntoli, sembrerebbe essere. Il centrocampista del, secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe presto diventare un giocatore del. Infatti, la società dei neroverdi avrebbeto le pretese chiedendo solo 15 milioni rispetto ai 20 della richiesta iniziale. Questa disponibilità potrebbe far stringere i tempi e portare...

