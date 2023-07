Napoli | il dopo Kim si rivela complesso | i difensori centrali costano non meno di 40 milioni Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 luglio 2023) “IlKim si standoda affrontare per il“, scrive ladello Sport. De Laurentiis ha sondato diversi profili dima le richieste sono tutte elevate, sopra i 40, perciò il presidente non ha ancora affondato il colpo. “Non che il club campione d’Italia, anche in bilanci, abbia problemi economici. Ma proprio per non spendere cifre troppo elevate, che sarebbero più complicate da spalmare e aumenterebbero i rischi di perdite, Aurelio De Laurentiis sta sondando senza ancora affondare i colpi”. Ilsegue l’inglese di origini ucraine Maximilian Kilman, del Wolverhampton, e lo spagnolo Robin Le Normand della Real Sociedad. Ma le richieste sono tutte alte e non ci sono grandi ...