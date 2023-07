Napoli | Costa M5S | ' vicinanza a sindaco Bacoli | interrogazione a Piantedosi'

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. - (Adnkronos) - “Josi Della Ragione,di, in provincia di, un amministratore lucido e capace, che sta facendo tanto per la propria città, è da giorni vittima di vili e pericolosi atti intimidatori. Causa l'installazione di telecamere all'interno della ZTL cittadina e di continui tentativi di manomissione delle stesse, addirittura con cariche esplosive, bombe, il primo cittadino è continuamente oggetto di moniti dai toni tutt'altro che concilianti e da atti che mettono in pericolo gli stessi cittadini. Il tutto corredato da immagini video che lasciano poco spazio all'immaginazione". Così il vice presidente della Camera Sergio(M5S). "Queste azioni sono inaccettabili e bisogna mettere un freno a tutto ciò. Per questo ho ritenuto opportuno depositare ...

... compresi il Mediterraneo e il Mar Nero, con un comando a, in Italia. Una volta concordata, ... Ma il giornalismo indipendente. Se vuoi sostienici. Stampa Email Facebook Twitter LinkedIn ...... lì dove di questi fatti non si era mai troppo sentito parlare, non siamo a Roma, a Milano a,... con quota maggioritaria, un po' su tutta lafamiglie legate agli ambienti della malavita, ...Bacoli . 'Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, in provincia di, un amministratore lucido e capace, che sta facendo tanto per la propria città, è da giorni ... Sergio(M5S). 'Queste azioni ...

Quanto costa volare da Napoli: gli aumenti record delle compagnie Corriere della Sera

Roma, 4 lug. – (Adnkronos) – “Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, in provincia di Napoli, un amministratore lucido e capace, che sta facendo tanto per la propria città, è da giorni vittima di vili ...Costa più del Vesuvio lo scugnizzo nigeriano. L'Aurelio furioso lo valuta come il petrolio, aumentando a dismisura il prezzo del suo cartellino. Fino a 12 mesi fa Oshimen costava 100 milioni, un anno ...