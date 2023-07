Napoli ancora alla ricerca del dopo Kim | servono cifre altissime

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 luglio 2023) Si infiamma la corsa al post-Kim in quel di, dove i partenopei sono pronti a puntare sui due centrali. Ufficiali le richieste dei club per gli obiettivi. Sono giorni delicati in quel diin ottica calciomercato, dove gli azzurri dovranno a tutti i costi cercare un difensore centrale in vista dell’addio di Kim. Il coreano è infatti ad un passo dal lasciare la città partenopeaappena un anno, per accasarsi al Bayern Monaco. Dei tanti profili monitorati dagli azzurri, due parrebbero essere i principali obiettivi in casa, dove l’idea è quella di affondare il colpo nonostante le alterichieste. Calciomercato, cresce l’interesse per Le Normand e Kilman In onda su Sky, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha perfettamente tracciato le idee del ...