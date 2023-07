Serata carica di emozioni quella vissuta ieri a, quando è stato svelato il murale dedicato a Diego Armando Maradona . Alla presenza di ...fuoriclasse che ha vestito la maglia deldal ...Ultime notizie SSC- Si è svolta ieri, 03 luglio, nel rione Avini di, la tanto attesa inaugurazione del murales dedicato a Diego Armando Maradona . Una piazza gremita ha atteso l'apertura del murales, ...Ieri sera un terribile incidente si è verificato sulla strada conosciuta come Panoramica del Vesuvio, trae vBoscoreale. L'incidente ha portato alla morte di un 60enne, residente a Saviano. Grave la moglie che era in auto con lui. Sembra che la vittima avesse da poco lasciato una cerimonia, ...

Napoli, a Terzigno un murale per Maradona: il risultato è spettacolare Corriere dello Sport

L'omaggio al fuoriclasse argentino voluto dai tifosi azzurri in una delle zone più antiche del comune partenopeo. Presenti anche gli ultras ...La Procura di Napoli vuole vederci chiaro sulla morte di Eduardo Granato, il pizzaiolo morto il 25 gennaio scorso. E per questo ha aperto un'inchiesta per ...