(Di martedì 4 luglio 2023) Sono sposata da otto anni, e mio marito è un uomo carino, pacato, davvero calmo; però gli devo dire qualsiasi cosa. Per esempio, desidero un abbraccio? Glielo devo chiedere. Vorrei fare una ...

Sono sposata da otto anni, e mio marito è un uomo carino, pacato, davvero calm; però gli devo dire qualsiasi cosa. Per esempio, desidero un abbraccio? Glielo devo chiedere. Vorrei fare una ...

Nancy Brilli su Leggo: «Il rimedio per i mariti passivi: godetevela, magari si svegliano» leggo.it

Sono sposata da otto anni, e mio marito è un uomo carino, pacato, davvero calmo; però gli devo dire qualsiasi cosa. Per esempio, desidero un abbraccio? Glielo devo chiedere. Vorrei ...