Nainggolan a KK | “Rudi Garcia un gentiluomo | a Napoli farà divertire Su Osimhen…”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 luglio 2023) L’ex giocatore della Roma, Radja, intervenuto a Kiss Kiss, si è soffermato sul nuovo allenatore del. L’ex giocatore della Roma, Radja, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kisssoffermandosi su diverse tematiche in casa, come l’approdo di, un tecnico checonosce bene. “? Una persona splendida, gentile, unche ti faceva. Per il gioco delnon so se sia possibile fare di meglio però i tifosi con lui si divertiranno sicuramente.tatticamente come Spalletti? Sicuro, però sono due allenatori con ...