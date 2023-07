Myrta Merlino condurrà la nuova edizione di Pomeriggio Cinque

Chi doveva presentarlo al suo posto é verde dalla rabbia… In molti storcono il naso per la scelta 'chic e choc' di Mediaset che ha scelto la per niente nazionalpopolare, compagna ...4) Benvenuta,Da La7 arriverebbe la giornalistareduce dal successo del talk politico L'Aria Che Tira . La conduttrice passerebbe dall'inchiesta politica all'attualità del primo ...In base sempre alle indiscrezioni circolate online sembra che il posto di quest'ultima verrà preso da. Ma non è finita qua perchè in base alle indiscrezioni raccolte oggi dal blogger ...

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi detta la svolta: meno trash, più approfondimenti. Myrta Merlino in pole per s ilmessaggero.it

Ore frenetiche in Casa Mediaset dove il 4 luglio si apprenderà il nuovo palinsesto, con tanto di rinnovi in conduzione, sostituzioni e nuove edizioni dei format che hanno tenuto i telespettatori incol ...«La prima mossa di Pier Silvio dopo la scomparsa di papà Silvio Portare dentro Mediaset un’altra Berlinguer». È una delle battute che gira in queste ore dalle ...