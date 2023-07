Mutui variabili | Salvini | «Lavoriamo con le banche perché allunghino le rate»

"Stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Radio anch'io ...... "Un'automobile a rate del costo di 25.000 euro con un finanziamento decennale a un tasso del 13,65 verrebbe a costare 9.800 euro in più - spiega Raffa - Per i nuovi, le rate di quelli a tasso ...Il sindacato dei bancari calcola per il 2023 un aumento dei tassi di interesse fino al 60 - 70% per le rate deie un raddoppiamento per le rate deia tasso fisso. Ecco una ...

Roma, 4 luglio 2023 - Incubo mutui, il governo prova a intervenire. "Stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile", ha detto il vicepremie ...