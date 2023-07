Mutui a tasso variabile | Salvini | «Lavoriamo con le banche perché allunghino le rate»

"Stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per allungare le rate di chi ha un mutuo avariabile". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Radio anch'io su Radio Uno Rai. Per Salvini non significa essere antieuropei se si criticano le scelte ...fisso sono ora più popolari di quelli flessibili, in cui i tassi più elevati della banca centrale si ripercuotono quasi istantaneamente sul potere di spesa delle famiglie. Nel Regno ...... "Un'automobile a rate del costo di 25.000 euro con un finanziamento decennale a undel 13,65 verrebbe a costare 9.800 euro in più - spiega Raffa - Per i nuovi, le rate di quelli a...

Mutui variabili, il salva rate del governo: scadenze più lunghe contro i rincari Corriere della Sera

Scadenze più lunghe per i mutui variabili. É quanto propone il vicepremier Matteo Salvini per tamponare la crisi delle famiglie dovuta al rialzo dei tassi da parte della Bce.L'impatto dei rialzi dalla BCE sulle rate dei mutui a tasso variabile s'è fatto sentire sui bilanci familiari nell'ultimo anno e mezzo.