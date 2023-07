Le quote diAttenzione però ai precedenti: lo spagnolo ha vinto l'unico confronto a livello Atp, quest'anno a Santiago del Cile. Come detto, era il periodo di crisi die in ...... nel 2021 perse delle settimane per la maturità e nel 2022 rientrò da un infortunio,ha ... Lo spagnolo Jaumeha infatti sconfitto il gigante americano . Iohn kner per 4 - 6 6 - 3 6 - 4 6 - ...Però, anche se non è il caso di festeggiare anzitempo, per il fatto chegli abbia tolto di mezzo Isner,e Tartarini devono aver tirato su un bel sospiro di sollievo. Perché contro Isner ...

Musetti-Munar pronostico, Wimbledon: Lorenzo handicap -6,5 a 1.93 La Gazzetta dello Sport

Musetti si è ripreso e ora non vuole fermarsi: la sfida contro Jaume Munar è l'occasione per spingersi oltre, al terzo turno di Wimbledon. È salito dunque a cinque il numero di partite vinte da ...WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Parte subito con un derby tutto azzurro la seconda giornata sull'erba inglese di Wimbledon. Matteo Berrettini, infatti, sfida il compagno di nazionale Lorenzo Sonego al primo ...