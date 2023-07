Muore a 25 anni per un tumore raro | famiglia raccoglie fondi da destinare al Pascale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Posso farcela, devo farcela, ho paura ma voglio vincere”. Scriveva così in una sua poesia Angela Cuomo, treprima che morisse, a soli 25. E’ il 6 settembre 2016, quando le viene diagnosticata una forma rarissima di. Malattia che combatte per 3 lunghissimifatti di interventi chirurgici, di terapie dolorose, di tanta paura. Fondamentale nella sua vita la presenza dellae di una dottoressa che le è vicina fino alla fine, Margaret Ottaviano, all’epoca giovane specializzanda, ora oncologa dell’Istituto dei tumori di Napoli. Amava scrivere Angela e l’ultimo giorno, quando ha capito che per lei non ce ne sarebbero stati altri, ha confidato ai fratelli e alla madre la password del suo cellulare perché vi trovassero dentro i suoi ...