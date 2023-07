Movente | rapporti e possibili complici | tutti i buchi della storia del killer di Michelle

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 luglio 2023) A meno di 24 ore dai funerali diMaria Causo - la 17enne barbaramente uccisa a Primavalle, periferia nord-ovest di Roma - mancano ancora delle tessere per completare il puzzle dell'omicidio. Primo frail: gli inquirenti, infatti, non sono convinti di ciò che O.D.S, il giovane originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, ha raccontato. Secondo quanto ha spiegato, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del tribunale dei Minorenni, avrebbe ucciso la coetanea per un piccolo debito di droga. Una somma irrisoria: 20/30 euro che l'arrestato avrebbe dovuto restituire alla vittima. Potrebbe esserci però dell'altro: una delle ipotesi è che il giovane abbia tentato un approccio e, al rifiuto, abbia perso la testa. E, comunque, nella periferia romana si parla di un debito assai più alto: almeno 1500 euro che il 17enne ...