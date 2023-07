Mosca | le forze armate ucraine attaccheranno la centrale nucleare di Zaporizhzhia Kiev | bluff di Putin

Il ministero della Difesa russo ha detto che 200 soldati di Kiev sono stati eliminati nelle ultime 24 ore, durante le quali ledihanno respinto nuovi attacchi in tre direzioni: quelle di ...Il filmato è stato pubblicato sui social delleaeree di Kiev e mostra il lato di un Patriot, ... Compreso quello di questa mattina, quando cinque droni sono stati abbattuti vicino a. Secondo ......del governo ucraino intenzionato a cacciare la Chiesa ortodossa ucraina del patriarcato di... Così i membri della commissione sono costretti a far intervenire ledell'ordine e a denunciare ...Mosca: “In campo misure di massima protezione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia”. La replica ucraina: “Falso, i russi hanno messo degli ordigni per darci la colpa”. Intanto spunta un video che ...Prigozhin il redivivo: dopo una settimana di silenzio e mentre perdura il mistero più fitto su dove si trovi, il capo della Wagner torna a farsi sentire in un audio di 40 secondi ...