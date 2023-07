Non è la prima volta che accade un episodio del genere: dieci anni fa il proprietario del Reptilarium della Repubblica di San Marino fuda un crotalo mentre gli dava da mangiare. In quel caso, ...... organizzato dall'Agenzia Dodicieventi e PatrocinatoComune di Ferrara in collaborazione con ...La Fraschetta a Roma se magna così - Giù in Cantina - Nonna Ines - XI Comandamento - Balebuste -...Ha staccato con unl'orecchio alla compagna. Alle prime ore di lunedì mattina l'ennesima lite poi culminata nella ... I fatti risalgono a lunedì mattina, quando i miliari allertati112, ...

Morso dal serpente che teneva in casa: 28enne finisce in terapia intensiva TGCOM

Un giovane della Repubblica di San Marino è stato morso a una mano da una "vipera della sabbia" che teneva in una teca. L'antidoto è stato fatto arrivare dalla Svizzera ...Un anziano è stato morso a un piede da una vipera mentre si trovava in un terreno di sua proprietà a Salza Irpina. L'uomo, un 71enne del posto, è stato soccorso ...