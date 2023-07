Morgan risponde ad Amadeus e Fiorello dopo la parola “idioti” | “Sanremo occupato militarmente”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) La replica non poteva non arrivare:il post criptico postato dal direttore artistico disu Instagram e il sarcasmo dei volti di Viva Rai 2,adsui social e l’intera vicenda ha tutta l’aria di non finire qui.ad: cos’ha scritto “Chiudo i commenti”, tuonasu Instagram dove ha postato lo screen di una nota indirizzata esplicitamente ad. Con una lunga missiva, il cantautore brianzolo replica contro i due conduttori mantenendo le sue posizioni e schierandosi contro unche dovrebbe essere “libero da egemonie e potentati”. Ecco la ...