Morgan contro Fiorello e Amadeus | “Siete prepotenti e aggressivi | fate paura Sanremo? Sogno che sia libero da egemonie e potentati”

(Di martedì 4 luglio 2023) Pungenti, ma ironici e leggeri come nel loro stilee Biggio. Serio e con poca voglia di scherzare. È botta e risposta a distanza tra i due mattatori, reduci dal grande successo di “VivaRai2!”, e il cantautore. Il motivo della contesa? Le recenti dichiarazioni dell’artista sul Festival di. Nella serata del 21 giugno al Maxxi, durante un dialogo con Vittorio Sgarbi,aveva criticato l’operato dicome direttore artistico della kermesse: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque”, aveva sentenziato. Puntuale, pochi giorni fa, era arrivata la replica del ...

... 'Io non volevo andare lì, avevo discusso nei giorni precedenti con la linea editoriale del nostro Giuli, ma non ero lì come sottosegretario, ero lì solo come amico di. Nel 2013 per tre mesi ...Sgarbi eno, non si scusano , e menomale dico io. Perché le scuse hanno rotto il cazzo. Ma anche Sgarbi elo hanno rotto . Ma vi pare mai che la cosiddetta destra che vorrebbe ...Lo sfogo di Amadeus apparso nelle scorse ore su Instagram eraSgarbi eSecondo molti si. Ora arriva una sorta di conferma da Fiorello, amico stretto di 'Ama', che i destinatari della ...

La polemica Sgarbi-Morgan contro Amadeus al Festival di Sanremo ha spinto anche Fiorello a dire la sua tra ironia e verità. Ecco cosa ha detto ...