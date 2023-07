Monza | iniziate le visite mediche di Cittadini

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilaccoglie il difensore centrale, prelevato dall’Atalanta dopo l’anno in prestito al Modena Ilaccoglie il difensore centrale, prelevato dall’Atalanta dopo l’anno in prestito al Modena. Il giocatore è arrivato per lee poi metterà la firma sul contratto coi brianzoli in vista della prossima stagione.