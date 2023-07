Monza | arriva Cittadini in prestito dall’Atalanta

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilconclude il primo acquisto estivo in vista della stagione 2023-2024. Si tratta di Giorgio, ceduto infino al 30 giugno del prossimo anno, e l’annuncio èto in via ufficiale dal club biancorosso., classe 2002, è un difensore dal fisico massiccio che nel 2022 era stato ceduto temporaneamente al Modena, diventando protagonista di una grande stagione. Il giovane, inoltre, ha già avuto esperienza in nazionale, essendo membro da quasi un anno della Nazionale Under 21. SportFace.

Serie A: mercato Monza, arriva il difensore Giorgio Cittadini Il Cittadino di Monza e Brianza

