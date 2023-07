Montesanto | trovato in possesso di droga | arrestato un 53enne

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) per spaccio di sostanza stupefacente. Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Gradini Paradiso, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa nella tasca dei pantaloni. I poliziotti lo hanno controllato trovandolo indi 4 involucri di cocaina del peso di circa due grammi, di un telefono cellulare e di 55 euro. S.G.,napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.