Monte Rosa | cade un elicottero

Un elicottero della compagnia elvetica Air Zermatt è caduto stamattina sulin territorio svizzero, in alta Valsesia. Secondo fonti dei soccorritori, a bordo ci sarebbero cinque persone, compreso il pilota. Tra loro almeno un ferito sarebbe in gravi condizioni. ...Un elicottero della compagnia aerea elvetica Air Zermatt è caduto stamane sul massiccio del, in territorio svizzero, vicino al confine con l'Italia. In base alle prime informazioni raccolte, le cinque persone a bordo sono in buone condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.Un elicottero è caduto stamattina 4 luglio in Alta Valsesia. L'apparecchio stava volando nel tragitto di rifugi di alta quota sulnel territorio di Alagna Valsesia. L'agenzia di stampa Agi fa sapere che i soccorsi del 118 sono partiti. I rifugi vicini sono Capanna Gnifetti e Regina Margherita. Secondo quanto fa sapere ...

Un elicottero è precipitato sul Monte Rosa. Un ferito grave AGI - Agenzia Italia

Un elicottero della compagnia aerea svizzera Air Zermatt è caduto sul massiccio del Monte Rosa in territorio elvetico, vicino al confine con l'Italia. Le cinque persone a bordo sono in buone condizion ...AGI - Un elicottero è precipitato in Alta Valsesia, nel tragitto tra i rifugi di alta quota sul Monte Rosa (Capanna Gnifetti e Regina Margherita) nel territorio del Comune di Alagna Valsesia. I soccor ...