Monte Rosa | cade elicottero | salvi i passeggeri

Un elicottero è caduto stamattina 4 luglio in Alta Valsesia. L'apparecchio stava volando nel tragitto di rifugi di alta quota sulnel territorio di Alagna Valsesia. L'agenzia di stampa Agi fa sapere che i soccorsi del 118 sono partiti. I rifugi vicini sono Capanna Gnifetti e Regina Margherita. Secondo quanto fa sapere ...Un elicottero è caduto questa mattina in Alta Valsesia. Non ci sono al momento altri ...Un vero e proprio miracolo. Un elicottero della compagnia elvetica Air Zermatt è caduto stamattina sulin territorio svizzero, in alta Valsesia. Secondo fonti dei soccorritori, a bordo ci sarebbero cinque persone, compreso il pilota, miracolosamente tutte salve. L'incidente è avvenuto ...

Un elicottero è precipitato sul Monte Rosa. Illesi i cinque a bordo AGI - Agenzia Italia

Le cinque persone a bordo sono in buone condizioni. Ancora da accertare le cause dell'incidente avvenuto a una quota di circa 4.500 metri ...