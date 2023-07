Montagna | Frijia Fdi | ' tuteliamo le croci sulle vette con legge ad hoc'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Dopo le polemiche di questi giornidelle montagne italiane è bene tutelare questi simboli con una norma ad hoc. Per questo ha fatto bene l'onorevole Antonio Baldelli a presentare una proposta diper inserire un vincolo di tutela". Lo ha detto Grazie, deputata di Fratelli d'Italia. "Oltre a essere il simbolo delle nostre radici cristiane e a rappresentare la nostra identità lesono un'attrattiva turistica e culturale perché rappresentano l'unione tra territorio e popolo. Vanno valorizzate e non certo tolte come vorrebbe qualcuno", ha concluso.