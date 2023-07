Monaco | Adolf Hutter è il nuovo allenatore

(Di martedì 4 luglio 2023)occuperà la panchina delnella stagione entrante e rimarrà con la squadra monegasca fino al 30 giugno del 2025.vanta diverse esperienze danella sua carriera, tra cui quella con il Salisburgo e l’avventura con lo Young Boys. L’ultima squadra che ha allenato è il Borussia Moenchengladbach, con cui ha chiuso la collaborazione più di un anno fa. E’ la prima volta, per, nel campionato francese della Ligue 1. SportFace.

Il Monaco volta pagina per la nuova stagione e cambia guida tecnica. Addio al belga Philippe Clement e dentro Adolf Hutter: l'approdo di quest'ultimo ...