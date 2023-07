L'imbarcazione Peroni Nastro Azzurro Stile Capri è partita daldi Napoli per condurre un gruppo di oltre 200 ospiti, tra cui influencer, giornalisti, jetsetter e anche 30 fan che si ...Elodie , per circa 45 minuti, ha cantato, ballato e dialogato con gli ospiti di Peroni , poche decine di fortunati invitati su questa barca che da quando ha lasciato il, ed erano circa ...Qui, tra traffico intasato e scooter che sfrecciano sulle strisce gialle dei lavori in corso, il controesodo per i turisti che rientrano dalle isole non è certo una passeggiata. La ...

Molo Beverello di Napoli, intervista a Vittorio Genna: «Lavori a rilento e attesa assurda per i taxi» ilmattino.it

I cantieri che limitano fortemente le attività, la circolazione stradale a singhiozzo e, soprattutto, la consueta mancanza di programmazione da parte delle istituzioni. Sono alcuni ...Napoli, 3 lug. (askanews) - Un evento suggestivo all'insegna dell'estate. Per dare inizio alla stagione estiva, Peroni Nastro Azzurro Stile Capri ...