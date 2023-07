Modena | bimbo di due anni morto annegato in piscina | genitori distratti e indagati dalla procura

(Di martedì 4 luglio 2023) Novi disi sveglia sotto il segno della tragedia, con la morte prematura del piccolo Francesco Pioppi, undi soli due. La serata di ieri si è trasformata in un incubo per la famiglia, quando il piccolo è finito accidentalmente in unamontata solo da pochi giorni, proprio di

Il bambino è stato trasportato in elisoccorso al policlinico didove, nella notte, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica ...Successivamente il piccolo è stato portato al Policlinico di, dove è stato constato il decesso. La piscina era stata montata solo da qualche giorno, in occasione del compleanno della sorella ...La tragedia si è verificata lunedì sera intorno alle 21.50 nella frazione di Sant'Antonio di Mercadello, nel comune di Novi di. Secondo le prime ricostruzioni che si hanno in merito all'...

Bimbo di 2 anni morto annegato in piscina a Modena: il cadavere trovato dal padre nel giardino di casa Virgilio Notizie

Un bambino di due anni è morto ieri sera, intorno alle 22 a Novi di Modena nel modenese, dopo essere annegato nella piscina nel giardino di casa. A dare l’allarme e a far scattare i soccorsi sono ...Pare sia sfuggito al controllo dei genitori il bimbo di due anni morto annegato in una piscina in provincia di Modena, lunedì 3 luglio. Tra il 2015 e il 2019 ...