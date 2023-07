Modena | bimbo di 2 anni muore annegato nella piscina di casa

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Un bambino di dueè morto ieri sera, intorno alle 22 a Novi dinel modenese, dopo esserenel giardino di. A dare l'allarme e a far scattare i soccorsi sono stati i genitori del piccolo che lo hanno trovato privo di sensi. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso al policlinico didove,notte, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il bambino è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Modena dove, nella notte, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le indagini I sanitari hanno tentato di rianimare il bambino, per poi trasportarlo al Policlinico di Modena, dove è stato constatato il decesso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche.

