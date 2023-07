Minturno Libri sulla cresca dell’onda | a vent’anni dal Premio Strega torna Melania Mazzucco con “Vita”

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 4 luglio 2023)– Adalla vittoria del “” col romanzo “”,, per l’apertura della trentesima edizione di “Cresta”, la longeva kermesse letteraria promossa dai fratelli Campino. L’appuntament è in programma per mercoledì 12 luglio, alle 21.15, incontrerà – presso il Teatro romano dell’area archeologica di Minturnae L'articolo Temporeale Quotidiano.