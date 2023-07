Milano | asportato tumore di 1 | 4 chili da volto 38enne

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 luglio 2023), 4 lug. (Adnkronos Salute) - Pesava un chilo e 400 grammi la massa tumorale (un ameloblastoma) rimossa daldi Angelo, 38 anni. L'intervento che ha permesso di eliminare la neoplasia benigna - non metastatica, ma molto aggressiva localmente, precisano i medici - e ricostruire la mandibola del paziente impiegando una porzione del suo perone è stato eseguito dall'équipe di Alessandro Baj, responsabile dell'Unità operativa complessa di Chirurgia maxillo-facciale dell'Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di. L'ameloblastoma - riferiscono dalla struttura del Gruppo San Donato - origina dalle cellule atte alla produzione dello smalto dentale. In questo caso aveva compromesso in maniera significativa la vita del paziente. Angelo faticava ormai a deglutire, ad alimentarsi, a respirare. Il, scoperto ...