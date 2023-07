Milan-Morata | previsti nuovi contatti | i dettagli

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilcontinua a a tenerecome obiettivo per l’attacco e in settimana dovrebbero esserci incontri tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione Ilcontinua a a tenerecome obiettivo per l’attacco e in settimana dovrebbero esserci incontri tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo spagnolo ha una clausola rescissoria di 10 milioni e da capire è anche la sua volontà di voler tornare in Italia.

...Samardzic Frattesi Carlos AugustoPulisic Chukwueze Reijnders Frattesi Dia Musah NAPOLI Lopez Kilman Gabri Veiga Samardzic Le Normand Itakura ROMA Frattesi Traoré Scamacca Sanches......tempo di rientrare dalla vacanza in Grecia che Stefano Pioli ha fatto subito capolino a Casa... Davanti occhio sempre a, desideroso di rientrare in Italia. Previsto un appuntamento nei ...Commenta per primo Ilcontinua a pensare ad Alvaro, attaccante dell'Atletico Madrid da tempo nel mirino come possibile rinforzo per l'attacco di Pioli. In settimana, ci sarà un primo vero contatto tra le ...

Milan, quella appena iniziata sarà una settimana importantissima per quanto riguarda Alvaro Morata. I rossoneri hanno lo spagnolo come pensiero per l'attacco. Il giocatore tornerebbe volentieri in Ita ...