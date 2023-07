Milan | lunedì il ritrovo a Milanello | alle 17 l'allenamento | prima parla Pioli

Raduno del10 luglio a Milanello. I rossoneri inaugurano la nuova stagione con allenamento pomeridiano a partire dalle 17. Dopo pranzo, a partire dalle 14.30, prevista anche la prima conferenza ...Dopo l'incontro dicon Carnevali, l'Inter accelera per Frattesi. I nerazzurri hanno trovato ... Nonostante il forte interesse dele il tentativo del Napoli, l'Inter è ora avanti per ...IL PRIMO COLPO -è giunta la prima ufficialità, senza destare particolare stupore dopo una ... Per il centrocampista Marco Brescianini dalsi è alle battute conclusive, idem per l'...

Calcio: Milan, lunedì 10 il raduno a Milanello Agenzia ANSA