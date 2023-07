Milan | Loftus-Cheek | «Essere qui è una sensazione speciale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 luglio 2023) Le parole di Ruben, nuovo centrocampista del, alla presentazione della sua avventura in rossoneroha rilasciato un’intervista ai microfoni diTv. Di seguito le sue prime parole da nuovo calciatore rossonero.– «E’ una, inizia un nuovo capitolo per me. Ho passato vent’anni al Chelsea, perciò questo per me è un momento, per staccarmi dal club e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Poterlo fare alè incredibile, avere l’opportunità di giocare a San Siro per questo grande club, con la sua grande storia e leggende che ci hanno giocato, è un onore indossare questa maglia.» VENIRE AL– «Ho ...