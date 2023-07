Milan | Leao | “Non mi aspettavo la partenza di Tonali La 10 è una maglia importante | porta responsabilità”

(Di martedì 4 luglio 2023) “era un calciatoreper il: non miche partisse. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l’erede di Gattuso, perché èista fin da piccolo: io lo avrei voluto vedere alper tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura”. Sono le parole pronunciate da Rafael, fresco di rinnovo di contratto, in un vide pubblicato sul proprio canale Youtube. Il portoghese ha poi affermato: “La 10 è una. Si tratta di un numero che tidelle”, a proposito del suo nuovo numero, lasciato vacante da Brahim Diaz. “Voglio dare il massimo ...

