Migranti: Saied, Tunisia non è custode dei confini di altri - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - TUNISI, 04 LUG - "La Tunisia è un Paese che accetta sul proprio territorio solo coloro che ne rispettano le leggi. Non tollera di essere utilizzata come zona di transito o territorio di insed ...I due hanno posto l’accento sull’importanza di collaborare coi paesi di provenienza e di transito. «Siamo qui per dare una risposta al problema di immigrazione e asilo, che è un problema europeo» ha d ...