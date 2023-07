Migranti | Piantedosi e Johansson a Lampedusa La Commissaria Ue | “Grande ruolo dell’Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) “Rimaniamo convinti della necessità di combattere senza alcun condizionamento i traffici internazionali di esseri umani, questo obiettivo sarà sempre al primo posto e so che le istituzioni europee vogliono condividerlo con l’Italia”. A dirlo è stato il ministro dell’Interno Matteoal termine della sua visita all’hotspot di Contrada Imbriacola a, insieme allaeuropea gli Affari Interni Ylva, la quale ha riconosciuto ilnel cambio di passo assunto dall’Ue sul tema deie per un rapporto su nuove basi con i Paesi di origine e di transito.: “Il fenomeno va gestito tenendo insieme umanità e sicurezza” “Non esistono soluzioni miracolose per risolvere ...