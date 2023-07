Migranti | Piantedosi a Lampedusa con la commissaria Ue Johansson | “Non esistono soluzioni immediate” Lei | “Non siete soli”

(Di martedì 4 luglio 2023) Il ministro dell’Interno Matteosi è recato aassieme allaeuropea agli Affari Interni, Ylva, per una visita lampo all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola. “Il commissario europeo è qui ae noi lo prendiamo come un segno. La presenza sarà seguita anche da atti concreti per supportare l’Italia in questo delicato compito di essere paese d’ingresso”, ha detto il ministro in un punto stampa. Sottolineando che c’è stato un negoziato importante a temaha evidenziato che la sfida sulle migrazioni “ci impegnerà nei prossimi anni” e che “non”. “Stiamo costruendo qualcosa che possa consentire nel futuro una gestione più ...

La struttura attualmente ospita circa 500e continuerà ad essere 'base di transito' per i. La presenza di Johansson, ha affermato, è un segno della 'vicinanza dell'Europa ...Il ministro degli Interni Matteoe la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, accompagnati dal ... a Lampedusa c'è stato un nuovo sbarco di; 45 profughi, fra cui due ...Oltre 65 milasono arrivati in Italia dall'inizio del 2023. "Nei prossimi mesi, in Italia, ...le operazioni di rimpatri nei paesi di origine e di partenza" ha proseguito il ministro,...

Migranti, Piantedosi e commissaria Ue Johansson arrivati a Lampedusa Sky Tg24

Lampedusa (Ag), 4 lug. (askanews) - Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, accompagnati dal commissario straordinario per l'emergenza ...Sono quotidiane le segnalazioni di litigi violenti nel Murattiano. Ed è ancora in prognosi riservata il 25enne ferito alla testa sabato sera a Monopoli mentre era in compagnia di alcuni amici ...