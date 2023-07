Migranti | Johansson | Stiamo valutando ulteriore supporto finanziario per Lampedusa

(Di martedì 4 luglio 2023) "Questa non e' una sfida italiana, ma europea", ha dichiarato la Commissaria Ue per gli Interni, Ylva, durante una conferenza stampa congiunta acon il ministro per gli Interni ...

Sottolineando che c'è stato un negoziato importante a tema, Piantedosi ha evidenziato che ...ha invece sottolineato che questa 'non è solo una sfida italiana, ma una sfida europea'. '..."Questa non e' una sfida italiana, ma europea", ha dichiarato la Commissaria Ue per gli Interni, Ylva, durante una conferenza stampa congiunta a Lampedusa con il ministro per gli Interni Matteo Piantedosi. "Stiamo valutando ulteriore supporto finanziario per Lampedusa e per l'Italia", ha ...La Commissaria Ue per gli Affari interni, Ylvae' oggi a Lampedusa in compagnia del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. "Sono impressionata dal lavoro che ogni giorno viene fatto a Lampedusa, su questa piccola isola. Ringrazio la ...

Migranti, Johansson a Lampedusa: "Nessun Paese Ue deve essere lasciato solo Adnkronos

'Voglio ringraziare Ylva Johansson, la commissaria europea agli Affari Interni, perche' e' la prima volta che succede che un commissario ...PITIGLIANO (GROSSETO) (ITALPRESS) – Pitigliano come un vero e proprio “laboratorio a cielo aperto”. E’ questa la missione del progetto presentato questa mattina al Teatro Salvini, alla presenza del si ...