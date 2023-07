Migranti | Johansson a Lampedusa | “Nessuna Paese Ue deve essere lasciato solo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 luglio 2023) La commissaria Ue: "Uniti siamo più forti, colpita da gestione hotspot". Piantedosi: "Non esistono soluzioni miracolose per risolvere fenomeno" “Nessuno Stato membroad affrontare il fenomeno della migrazione: se uniti siamo molto più forti. Il nostro accordo è un importante passo in avanti, si tratta di una legislazione solida che ci dà una base solida”. Così la commissaria europea agli Affari Interni Ylvain conferenza stampa dopo la sua visita all’hotspot dicon il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Sono particolarmente colpita dal lavoro che viene fatto qui, a, ogni giorno, da tutti coloro che lavorano per offrire le condizioni migliori a chi arriva su quest’isola. E ringrazio il governo, le ...