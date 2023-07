Migranti | Johansson a Lampedusa | “Nessuna Paese Ue deve essere lasciato solo

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – "Nessuno Stato membroad affrontare il fenomeno della migrazione: se uniti siamo molto più forti. Il nostro accordo è un importante passo in avanti, si tratta di una legislazione solida che ci dà una base solida". Così la commissaria europea agli Affari Interni Ylvain conferenza stampa dopo la sua visita all'hotspot dicon il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Sono particolarmente colpita dal lavoro che viene fatto qui, a, ogni giorno, da tutti coloro che lavorano per offrire le condizioni migliori a chi arriva su quest'isola. E ringrazio il governo, le associazioni, la Guardia costiera e la polizia. Grande lavoro anche della Croce rossa che in pochissimo tempo ha migliorato questo hotspot", ...

Migranti, Johansson: l'Italia non è sola. Piantedosi: sfida a lungo termine - ItaliaOggi.it Italia Oggi

PALERMO - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, hanno visitato l'hotspot ...(LaPresse) "Nessuno Stato membro dell'Ue deve essere lasciato da solo. L'Unione Europea sta già facendo qualcosa e vuole fare di più dal punto ...