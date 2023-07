Migranti | Johansson a Lampedusa | Grazie a polizia e Guardia costiera

(Di martedì 4 luglio 2023) La Commissaria Ue per gli Affari interni, Ylvae' oggi ain compagnia del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. "Sono impressionata dal lavoro che ogni giorno viene fatto a ...

La Commissaria Ue per gli Affari interni, Ylvae' oggi a Lampedusa in compagnia del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. "Sono impressionata dal lavoro che ogni giorno viene fatto a Lampedusa, su questa piccola isola. Ringrazio la ..."Tanto valeva che Piantedosi eavessero organizzato una conferenza stampa a Roma o a ...hanno chiarito nulla sulla scellerata ipotesi di realizzare un mega centro di permanenza per...La struttura attualmente ospita circa 500e continuerà ad essere 'base di transito' per i. La presenza di, ha affermato Piantedosi, è un segno della 'vicinanza dell'Europa ...

La commissaria per gli Affari Interni, Ylva Johansson, accompagnata dal ministro Matteo Piantedosi, fa visita all'hotspot che nel fine settimana aveva raggiunto oltre 3.300 ospiti. Intanto la commissi ...