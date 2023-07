È attraccata alle 17 al Molo Nord del Porto di Ortona, con a bordo 197, '1', la nave di Sos. Sul posto forze dell'ordine, Protezione Civile e anche volontari di Verso Probo e Save The Children. Dopo la visita affidata al personale dell'Usmaf (...Nel frattempo la nave1 ha salvato altriin mare su imbarcazioni di fortuna, in circa 6 giorni di navigazione. A garantire sicurezza nella navigazione e in acqua è il Reparto ...... sostiene Sos.'È il caso del porto di Ortona, assegnato alla Humanity1, nave di Sos, che nei giorni scorsi ha soccorso 199in cinque interventi nelle due notti di venerdì e ...

Migranti, Humanity 1 attraccata a Ortona con 197 persone - Cronaca Agenzia ANSA

È attraccata alle 17 al Molo Nord del Porto di Ortona, con a bordo 197 migranti, 'Humanity 1', la nave di Sos Humanity. Sul posto forze dell'ordine, Protezione Civile e anche volontari di Verso Probo ...E' arrivata intorno alle 17 al porto di Ortona la nave Humanity 1. Tra i 197 salvati due donne in gravidanza e 40 bambini. La provenienza geografica: Burkina Faso, Camerun, Gambia, Guinea, Costa d’Avo ...