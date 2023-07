Michelle Causo poteva essere salvata | “Non è morta subito | tremava Ho aspettato che non respirasse più”

(Di martedì 4 luglio 2023) Nuovi dettagli raccapriccianti emergono dall’omicidio di, la cui morte ha scosso l’intera comunità. L’assassino, un aspirante rapper 17enne di nome O. di Primavalle, avrebbe assistito impassibile alla morte della vittima, per poi iniziare a ponderare su come disfarsi del corpo. Queste informazioni sono state rivelate nel corso di un estenuante interrogatorio di quattro ore a cui è stato sottoposto il giovane. Minuti di agonia e l’insensibilità dell’assassino “Non ètutta. Aveva le convulsioni”, ha rivelato il 17enne ai pubblici ministeri, come riportato dal Messaggero. Quando gli è stata posta la domanda su perché non avesse aiutato la vittima, l’assassino ha risposto freddamente: “Sapevo che mi avrebbero arrestato, ormai era tardi. Ho ...

In duemila alla fiaccolata perIn centinaia alla fiaccolata a Primavalle in ricordo di, il padre: "Devono morire in ...Parole pesanti e disperate, a cui fanno seguito gli applausi di tanti abitanti di Primavalle che stasera hanno partecipato alla fiaccolata per, la diciassettenne uccisa mercoledì ...

"Sosteniamo le donne e condanniamo un fenomeno di violenza che è terribilmente in crescita". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ..." Dove sta lo Stato Avevano detto che sarebbero venuti, ndo stanno Michelle poteva morire qua come poteva morire ai Parioli o nel centro storico. Lo scemo del villaggio c'e' dappertutto. Non ve la ...