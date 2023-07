Michelle Causo | la famiglia della 17enne uccisa rompe il silenzio | “Non dite questo su di lei”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) Domani i funerali di, laa Primavalle e dell’omicidio del quale è accusato un amico 17 enne. “con quel ragazzo era amica, lo aveva conosciuto una sera e poi hanno iniziato a scriversi sui social. Il quartiere è piccolo, qui ci conosciamo tutti – raccontava un’amica all’Adnkronos -. Solo che a me lui non piaceva, a pelle, non so spiegare perché. Lei mi diceva che lui era un tipo a posto, ma non ne parlava molto. Flavio (il fidanzato, ndr) lo conosceva, non era geloso. E anche io, alla fine, mi sono tranquillizzata e sono partita per la Grecia”. >“Uscite, presto!”. Terrore in spiaggia. Mentre fanno il bagno cominciano a urlare, a riva s’accorgono di tutto (VIDEO) “Quando mi hanno scritto sul gruppo whatsapp cosa fosse successo, mi sono fatta accompagnare in ...